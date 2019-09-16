Альметьевцам предложат вакансии кастелянши-швеи и обходчика водопроводных сетей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября Центр занятости населения города Альметьевска проведет ярмарку вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Посетителям предложат вакансии менеджера и специалиста по продажам, водителя автомобиля, кондуктора, мойщика автомобиля, воспитателя, подсобного рабочего, рабочего по обслуживанию зданий, кастелянши-швеи, слесаря по ремонту агрегатов, слесаря-электрика, обходчика водопроводных сетей, слесаря аварийно-восстановительных работ, токаря, инженера и другие вакансии.



Все желающие получат информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях и организациях города, встретятся с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки, а также проконсультируются по вопросам трудового законодательства. Также у соискателей будет возможность узнать об услугах, предоставляемых службой занятости.



Начало ярмарки запланировано на девять утра. Телефон для справок: 8 (8553) 32-34-95.

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