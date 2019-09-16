Нижнекамским отцам рассказали, что телефон может привести детей к психическому расстройству

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Встреча с отцами школьников и подростков состоялась в Детской городской больнице Нижнекамска. Разговор посвятили времяпрепровождению детей в Интернете, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Рита Зайнуллина рассказала случаи из практики. По ее словам, несовершеннолетние по незнанию могут выложить на своих страницах в социальных сетях запрещенные материалы, в том числе символику экстремистской пропаганды.

«Иногда это происходит по незнанию, но в результате школьник может попасть под пристальное внимание спецслужб или даже понести наказание», – пояснила специалист, отметив, что родителям лучше быть в курсе, какие картинки и знаки относятся к запрещенной символике, и периодически проверять журнал просмотров в компьютере ребенка.

Координатор проекта «За жизнь» Сергей Солонщиков подчеркнул, что опасность несут и сотовые телефоны: если ребенок пользуется гаджетом более получаса в день, то это может привести к нарушению сна, вялости и психическим расстройствам. У детей младшего возраста это может выражаться капризами.



Однако полный запрет на использование телефонов, по мнению психологов, может иметь непредсказуемые последствия. Поэтому остается минимизировать вред. Чем дальше от головы находится телефон – тем он безопаснее. Лучше при разговорах пользоваться наушниками либо громкой связью, не заряжать телефон рядом с собой, тем более на одной плоскости.

Психолог центра «Эйдос» дала родителям свои советы: необходимо беседовать с ребенком обо всем, что с ним происходит, уделять достаточное внимание, планировать будущее и просто быть рядом.

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