Татарстанец Айдар Нуриев стал чемпионом Европы по ралли-кроссу

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Татарстанский гонщик Айдар Нуриев стал чемпионом Европы по ралли-кроссу в классе «Супер-1600», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Нуриев захватил лидерство с первых этапов чемпионата — в Испании и Бельгии, на третьем этапе в Швеции он пришел к финишу вторым, в Германии — четвертым. Победу татарстанец оформил на заключительном этапе соревнований, который завершился накануне в Латвии.

В прошлом году Нуриев участвовал в европейском чемпионате впервые и завоевал второе место.

В этом году в классе «Супер-1600» боролись 30 спортсменов из восьми стран. Россию и Татарстан на соревнованиях также представляли Артур Егоров (3-е место) и Тимур Шигабутдинов (6-е место).

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