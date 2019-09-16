Наставник «Северстали» о поражении своей команды: «У „Ак Барса“ есть чему поучиться»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение команды во время сегодняшнего матча с «Ак Барсом» (3:4), отдав должное своим подопечным, которые в конце встречи почти смогли переломить ход игры в свою пользу.

«„Ак Барс“ — хорошая команда, дисциплинированная, есть чему поучиться. Я считаю, мы сегодня дали хороший бой, много положительных моментов», — отметил Разин.

Наставник гостей отметил неуступчивость своей команды, но остался недоволен большинством.

«При счёте 1:3 не опустили рук, 2:4 — могли отыграться. Но, к сожалению, наше большинство — наша большая проблема, и решающий гол даже пропустили, играя в большинстве. Наша семиматчевая серия с топ-командами закончилась, это тоже положительный момент — надо хорошо подготовиться, дальше идут конкуренты», — заключил наставник гостей.

Кроме того, Разин объяснил, почему не сыграл против своей бывшей команды голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский.

«Это наше решение. У нас дальше идут четыре игры с нашими конкурентами, сегодня его бы эмоции перехлёстывали, переполняли. Мы решили его поберечь на следующие четыре игры. К Хакимову никаких претензий нет, он тоже наш хороший вратарь. Я думаю, что сегодня он достойно сыграл», — дал оценку работе вратаря в сегодняшнем матче Разин.

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