Дмитрий Квартальнов: В конце матча против «Северстали» игроки «Ак Барса» «развалились»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги домашней встречи казанцев с «Северсталью» (4:2), раскритиковав свою команду за провал в концовке.

«Знаете, разочарован немного игрой в концовке. Так, вроде посмотришь — всё нормально. Но хочу такое слово применить: „развалились“», — рассудил Квартальнов, отметив, что команде есть «над чем подумать».

По словам наставника «Ак Барса», «Северсталь» — молодая и обученная команда, игра казанцам давалась тяжело в первом периоде.

«Потом сделали результат, но нашей команде надо солиднее доигрывать такие матчи», — считает Квартальнов.

Объясняя пропуск матча нападающим хозяев Артемом Лукояновым, тренер сказал, что это обычная ротация: «Дали немного ему отдохнуть, перезагрузиться. Претензии бывают ко всем, и к Артему в частности. В следующем матче он будет играть».

Также Квартальнов рассказал, что на следующей игре будет выступать и голкипер Тимур Билялов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.