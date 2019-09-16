Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Татарстане

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом столкновении «Лады» и «Рено» на трассе в Татарстане. Об этом с места ДТП сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ».

«Авария произошла сегодня вечером в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, водитель "Рено" не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с "Ладой" 12-й модели», – сообщил корреспондент агентства.

Удар был такой силы, что оба автомобиля откинуло с дороги в кювет.

По словам очевидцев, французская легковушка выехала на встречную полосу для обгона и стала вилять, после чего машину отбросило на «Ладу».

«Я ехал домой в сторону Сарманово. Даже не заметил, как белый автомобиль пошел на обгон. Потом машина стала вилять, может в колею попала. И тут ее выбросило на встречку», – рассказал корреспонденту водитель «Лады».

Сам же предполагаемый виновник аварии толком не смог объяснить, что произошло на дороге.

«Машина виляла, виляла, а потом просто ее отшвырнуло в бок и все», – поделился водитель «Рено».

В результате аварии различные травмы получили оба водителя, а также ребенок, который находился на пассажирском сиденье в отечественном авто.





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