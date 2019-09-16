На вечере чествования ветеранов в Татарском центре Москвы организовали телемост

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы прошла всероссийская акция чествования ветеранов «Память сильнее времени», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

«В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла», — говорится в сообщении.

Для гостей организовали телемост. В этом году к Москве и Ялте присоединились Санкт-Петербург, Тюмень, Тобольск и Южно-Сахалинск. Ветераны смогли увидеть друг друга и передали привет своим однополчанам.

Гостей поприветствовали заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. «Как отмечают наши современники, мы живем в лучшее время. На каждого из вас выпала доля страданий и потерь. И сегодня, благодаря вашим заслугам и стараниям над нами мирное небо. Вы являетесь для нас примером и гордостью», — отметил Эмиль Файзуллин.

Для ветеранов были накрыты праздничные столы, подготовлена концертная программа.

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