Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей при посадке в аэропорту «Бегишево»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Самолет авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Сочи – Нижнекамск, столкнулся с птицей при посадке в «Бегишево». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе аэропорта.
«В воскресенье, 15 сентября, во время выполнения рейса Сочи – Нижнекамск произошло столкновение воздушного судна авиакомпании "Победа" с птицей по касательной. Посадка в "Бегишево" прошла в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Из «Внуково» для осмотра лайнера были направлены специалисты компании. Повреждений на самолете не обнаружили, после чего было получено разрешение на вылет судна в аэропорт базирования.
Ожидавших вылета пассажиров направили в Сочи резервным рейсом.