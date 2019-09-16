Сборная команда Сабинского района стала победителем спортивных игр «Авыл яшьлэре»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В селе Актаныш завершились XI летние сельские спортивные игры «Авыл яшьлэре», посвященные празднованию столетия ТАССР. В играх приняли участие спортсмены из 43 районов республики, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участники соревновались в волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, силовой гимнастике, сборке и разборке доильного аппарата АДУ-1, вождении трактора и во многих других дисциплинах.

Впервые в истории состязаний был зажжен факел с огнем сельских игр. Каждая команда представляла свой район на параде. Высоко оценив показанные на церемонии открытия национально-исторические композиции, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил активное стремление к сохранению традиций татарской культуры в Актанышском районе.



Среди сельских районов победителем стала сборная команда Сабинского района, второе место занял Мамадышский район. Команда Актанышского района замкнула тройку призеров.

Среди районов городского типа победила молодежь Буинского района, на втором и третьем местах оказались Заинский и Азнакаевский районы соответственно.



На закрытии участников и команды наградили кубками, медалями и грамотами. Призеры также получили сертификаты.

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