В селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района отпраздновали чувашский праздник урожая «Чуклеме»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района РТ состоялся чувашский праздник урожая «Чуклеме». Об этом сообщает Дом дружбы народов Чувашии.



Праздник прошел при участии руководителя исполкома Тетюшского района Аркадия Семенычева, руководителя исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Николая Владимирова, вице-президент Чувашского национального конгресса Анатолия Ухтиярова и других почетных гостей.





Участники самодеятельных творческих коллективов в ярких национальных костюмах приветствовали гостей «Чуклеме». После возложения цветов к памятнику просветителя народов Поволжья и Урала Ивана Яковлева начался концерт лучших творческих коллективов и солистов из Чувашской Республики, Казани, Буинского, Тетюшского и Дрожжановского районов.





Театрализованный пролог был посвящен прославлению сельского труда, единению людей разных национальностей – то, ради чего организован ежегодный праздник. Его украсили лучшие фольклорные коллективы районов Чувашии.



Приветствуя участников мероприятия, руководитель Аркадий Семенычев пожелал всем крепкого здоровья, творческих успехов и ярких впечатлений.





Председатель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Николай Владимиров подчеркнул трудолюбие чувашского народа, а также их стремление сохранения традиций, дружелюбие и сплоченность.



Директор Дома Дружбы народов Чувашской Республики Юрий Токмаков впервые участвовал в «Чуклеме». «Это наследие наших предков выражает единение и трудолюбие чувашского народа», – поделился Юрий Алексеевич.



Участники праздника посетили экскурсию, посвященную Ивану Яковлеву, выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства народных умельцев Тетюшского района и села Кошки-Новотимбаево, а также мастер-класс «Чаваш астасисем», выставку блюд национальной кухни «Керкунне парнисем».

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