В Бугульме легковушка на скорости влетела в припаркованный «УАЗ», водителя увезли в больницу

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме легковушка «Лада» на скорости влетела в припаркованный на обочине «УАЗ», водителя увезли в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

«Сегодня рано утром на перекрестке улиц Нефтяников и Калинина водитель "девятки" на скорости влетел в припаркованный на обочине "УАЗ"», – рассказали агентству свидетели ДТП.

На место аварии прибыли медики скорой помощи, которые забрали пострадавшего в аварии водителя легковушки и доставили его в больницу.





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