На столетие села Вахитово Верхнеуслонского района открыли родник в честь первого жителя села

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 15 сентября жители села Вахитово Верхнеуслонского района отметили столетие со дня основания своего села. В этот день состоялось и торжественное открытие родника, который был благоустроен на средства самообложения сельчан, пишет газета «Волжская новь».



Источник будет носить имя первого жителя села Файзрахмана, который в 1919 году вбил кол в землю вблизи природного водоема. С того времени и началась история села Вахитово.

Церемония открытия состоялась при участии заместителя главы Верхнеуслонского района Сергея Осянина, имама мечети села Вахитово и главы поселения Фарита Каримова.

В честь открытия и большой юбилейной даты сельчане организовали у обновленного родника настоящий сельский Сабантуй, в рамках которого были зачитаны поздравления, состоялись награждение активных сельчан, юбиляров. Гости участвовали в различных спортивных состязаниях, главным и массовым среди которых стала национальная борьба корэш.

Также на празднике были организованы зоны кафе, бесплатного чая с блинами, большой казан с пловом, площадка для детей, фотозона.

Народные коллективы подарили сельчанам концерт, представив свои лучшие творческие номера.

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