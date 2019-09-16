Министерство образования и науки РТ отправило в Омск учебники татарского языка

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РТ оказывает помощь российским регионам в обеспечении учебно-методическими пособиями для преподавания татарского языка. Об этом сообщает пресс-служба национально-культурной автономии татар Омской области.

В сентябре Татарстан направил в школы Омской области учебники и книги в необходимом количестве для изучения татарского языка. В ближайшее время учебные пособия будут доставлены в районные и сельские школы.

В девяти школах Омской области татарский язык дети изучают факультативно. В средней школе им. Мусы Джалиля в расписание будет включен один обязательный урок татарского языка.

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