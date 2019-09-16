Очевидцы сняли на видео, как в Татарстане мужчину подняли в ковше экскаватора, чтобы спасти кота

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как в Татарстане мужчина поднялся в ковше экскаватора, чтобы спасти кота. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, что пушистый проказник забрался на высокий столб и не может самостоятельно спуститься на землю. На спасение зверю приходил отважный мужчина – он, стоя в ковше экскаватора, поднимается к животному, берет кота в охапку и вместе с ним спускается на землю.

Как утверждают пользователи соцсетей, видео было сделано в Муслюмовском районе Татарстана.



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