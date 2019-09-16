Военно-патриотический марафон под дождем и ветром провели казначеи со всей России в Казани

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова).В казанском Парке Победы состоялся военно-патриотический марафон в рамках Всероссийского совещания территориальных органов Федерального казначейства. 8 команд из разных автономных округов России пробежали 1,5 км под дождем.

«Сегодня мы в Казани, это героический город, который поставлял войне и бойцов, и технику. Отсюда ушло на фронт много средств и боевого духа. Сегодня наш марафон — это дань памяти тем, кто не вернулся, и тем, кто вернувшись, продолжил совершать подвиги. Спасибо всем участникам», — отметил заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик.

Также в казанском Парке Победы заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик и глава администрации Авиационного района Тимур Алибаев посадили деревья и возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках финансовых органов страны.

«Татарстан — легендарная республика и, действительно, ее вклад в Победу был огромный. В память о тех событиях в республике делается очень многое, в том числе и мероприятия, которые носят военно-патриотический характер», — сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Участники военно-патриотического марафона были не очень оптимистически настроены. «Погода, конечно, не особо радует. Мы уже сегодня бежали соревнования, все уже мокрые и уставшие, но побежим сейчас еще 1,5 км с флагами и знаменем», — поделился представитель Федерального казначейства Московской области Артем Сидоров.

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