В Казани спасли мужчину, который разбил голову, упав с четырехметровой высоты в подвал дома

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В казанском поселке Кояшлы спасли мужчину, который разбил голову, упав с четырехметровой высоты в подвал дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Кульбаш поселка Кояшлы с четырехметровой лестницы в подвал дома упал 30-летний мужчина», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №2 нашли пострадавшего на полу подвала без сознания. Мужчину уложили на жесткие носилки, подняли наверх, где передали медикам скорой помощи.

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