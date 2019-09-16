Экологи оштрафовали жителя Татарстана, перекрывшего забором доступ к реке Белой

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Экологи в Актанышском районе Татарстана демонтировали забор и оштрафовали незаконного захватчика участка берега реки Белая. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свободный доступ к реке Белая преградил житель деревни Азакуль Актанышского района путем возведения забора из профнастила. Ограничение 20-метровой береговой полосы, предназначенной для общего пользования, зафиксировали в ходе рейда экологи», — сказано в сообщении.

За перекрытие свободного доступа людей к водному объекту общего пользования нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 8.12.1 КоАП РФ. Согласно статье, на граждан-нарушителей накладывается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, на юрлиц — в размере от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



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