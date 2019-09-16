«Татнефть» организует сбор пожеланий жителей по развитию Нижней Мактамы

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» откроет постоянно действующий информационный центр, посвященный вопросам модернизации Миннибаевского ГПЗ, экологической деятельности компании и развитию Нижней Мактамы. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«„Татнефть“ как социально ответственная компания готова участвовать в развитии Нижней Мактамы. В частности, обсуждается благоустройство общественных пространств и парковых зон, а также строительство в одной из школ поселка нового бассейна. Сбор пожеланий жителей по вопросам дальнейшего развития поселка начнется с 17 сентября в Доме культуры Мактамы по адресу улица Некрасова, 10», — говорится в сообщении компании.

Представители «Татнефти» и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов 15 сентября провели встречу с жителями Нижней Мактамы. В ходе встречи представители «Татнефти» рассказали о планах по строительству новой установки по переработке бутана и реконструкции существующих производств. В комплексе это позволит уменьшить объемы выбросов и существенно улучшить экологическую ситуацию в поселке.

Ранее компания «Татнефть» анонсировала строительство нефтегазохимического комплекса, рассчитанного на выпуск ряд уникальной нефтехимической продукции, в том числе малеинового ангидрида, полипропилена, акрилонитрила и углепластиков. При реализации проекта планируется использовать новейшую итальянскую технологию компании Conser, которая отвечает самым высоким требованиям безопасности.

На текущий момент в Европе уже построено четыре завода, где используется технология Conser, аналогичные производства есть в США, Объединенных Арабских Эмиратах и в Китае. Строительство нефтегазохимического комплекса позволит привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

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