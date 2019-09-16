Программу «Формирование современной городской среды» увеличили на 7 млрд рублей и продлили на 2 года

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане продлили госпрограмму «Формирование современной городской среды на территории РТ» до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10. 2017 „Об утверждении государственной программы „Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан“ на 2018-2022 годы <...> следующие изменения: в наименовании слова на “2018-2022 годы“ исключить. Сроки и этапы реализации программы II этап: 2019-2024 годы», — говорится в документе.

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Республики Татарстан и Российской Федерации составляет 17,1 млрд рублей. На бюджет РТ приходится 14,2 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно за счет федеральных средств.

Цель программы — повышение качества и комфорта городской среды на территории Татарстана.

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