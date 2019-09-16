Теннисистка из Казани близка к тому, чтобы заработать свой первый миллион долларов в карьере

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 22-летняя теннисистка Вероника Кудерметова (дочь Эдуарда Кудерметова — чемпиона России по хоккею 1998 года в составе казанского «Ак Барса» и 2007 года в составе магнитогорского «Металлурга» — прим. Т-и) остановилась в шаге от финала на турнире в японском городе Хиросима. Уроженка Казани в полуфинале уступила 28-летней японской теннисистке Мисаке Дои (4:6, 3:6). Та, в свою очередь, в финале, который прошел накануне, проиграла своей соотечественнице Нао Хибино (2:6, 3:6).

Итогом выступления Кудерметовой в Хиросиме стали три выигрышных матча и 11,5 тысяч долларов США в качестве призовых. По сведениям официального сайта WTA, всего Вероника Кудерметова заработала за свою теннисную карьеру 999 тысяч 911 долларов в качестве призовых.

Таким образом, выступление в следующем коммерческом турнире принесет теннисистке первый миллион долларов в ее карьере. Сейчас 22-летняя Вероника Кудерметова занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA в одиночном разряде и 33-е место в парном разряде.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова остались на 40-м и 41-м местах. Маргарита Гаспарян — 56-я, Светлана Кузнецова осталась 65-й. Мария Шарапова — 135-я в рейтинге.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.