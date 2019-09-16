Заявки на участие в молодежном конкурсе «Моя гордость – Россия!» принимаются до 27 октября

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Заявки на участие в Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость — Россия!» принимаются до 27 октября 2019 года, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

«К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится по номинациям: «Лес — национальное достояние», «Герои нашего времени», «Моя земля — Россия!», «Детство безОпасности», «Гагарин и Космос», «Люди, спасающие жизни», «Спортивная гордость России», «Люди труда», «Детство против коррупции!», «Многонациональная Россия», «Научные достижения России» и «Время отдыхать в России!».

Формы представления конкурсных работ: «Фотография», «Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журналистика».

Победителей ждут путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», международный детский центр «Артек» и образовательный центр «Сириус».

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

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