Старинное мусульманское кладбище в Екатеринбурге удалось сохранить благодаря татарским активистам

(Екатеринбург, 16 сентября, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). В Екатеринбурге расположенное в центре города старинное мусульманское кладбище включено в список «вновь выявленных объектов культурного наследия». На этом кладбище похоронены известный татарский купец и меценат Хисаметдин Агафуров (1831 — 1883) и его супруга Газизэ. Государственное управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области проведет экспертизу мавзолея Агафуровых. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал представитель Конгресса татар Свердловской области Вагис Имашев.

«Надеемся, экспертиза пройдет успешно, кладбище будет внесено в государственный реестр объектов культурного наследия. Это будет судьбоносным событием для мусульманского кладбища», — отметил он.

Хисаметдин Агафуров знаменит тем, что в XIX веке основал Торговые дома. Его сыновья Камалетдин, Зайнутдин, Кашафутдин до революции создали Торговый дом «Братья Агафуровы», который славился на весь Уральско-Сибирский регион. В Екатеринбурге сохранились два двухэтажных деревянных дома семьи Агафуровых, они являются архитектурными памятниками. Кладбище расположено всего в 1-2 километрах от этих домов.

«Кладбище, где похоронены родители братьев Агафуровых, занимает 5-7 гектаров земли в центре города, его хотели бы прибрать к рукам застройщики. Уже сейчас впритык к кладбищу строятся многоэтажки. Возможно, они уже заняли некоторую часть территории. Кладбище нужно сохранить», — уверен Вагис Имашев.

Некоторое время кладбище оставалось в заброшенном состоянии. Но, начиная с 2007 года, заботу об этом историческом месте взяла на себя активная татарская молодежь. Ежегодно здесь проводятся субботники. Была установлена вывеска на воротах кладбища, баннер с информацией о мавзолее Агафуровых.

«В этом году нам помогли меценаты. Огромное спасибо Ринату Аскарову, Олегу Хабибуллину и Фариту Набиуллину», — отметил Вагис Имашев.

В годы Великой Отечественной войны на этом же кладбище хоронили солдат, умерших в городском госпитале. Среди них были люди разных национальностей. В 1981 году эти могилы перенесли на Широкореченское мемориальное кладбище Екатеринбурга. «Но солдатских могил еще осталось очень много. В этом году мы на основе старых фотографий восстановили установленный на них памятник-стелу», — рассказал Имашев.

Работы по благоустройству кладбища планируют завершить к 9 мая следующего года. В будущем старинное мусульманское кладбище Екатеринбурга войдет в туристический маршрут «Татарская слобода».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.