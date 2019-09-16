Услышав звук пожарного извещателя, татарстанец вынес на руках из огня пожилых соседей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Услышав звук пожарного извещателя и увидев дым, татарстанец вынес из огня на руках пожилых соседей. Об этом ИА «Татар-инфомр» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В субботу, 14 сентября, житель деревни Садиково 28-летний Григорий Зварич, проходя мимо жилого дома, где проживает пожилая супружеская пара, увидел дым, выходящий из него, и услышал звук оповещения автономного пожарного извещателя», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Мужчина зашел в горящий дом и увидел хозяйку, которая пыталась спастись от огня. Он вывел женщину на улицу, после чего вернулся в охваченное пожаром здание, где оставался пожилой супруг пенсионерки, который не мог самостоятельно передвигаться. Мужчина поднял пенсионера на руки и вынес его на улицу.

После спасения пожилых супругов, мужчина снова вернулся в дом и помог вынести ценные вещи и документы.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.



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