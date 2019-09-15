Артисты театра Тинчурина представили в парке отрывок детского спектакля «Шурале online»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казанском парке Тинчурина одноименный театр организовал праздник в честь открытия 86-го сезона, где артисты представили отрывок детского спектакля «Шурале online». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина совместно с МБУ „Дирекция парков и скверов г. Казани“ в рамках летней программы „Культурная среда“ представил гостям города театральное представление», — говорится в сообщении.

Праздник проходил в парке Тинчурина, отметили в рекламно-информационной службе театра. В мероприятии участвовали заслуженный артист России Зуфар Харисов, народная артистка РТ Резеда Тухватуллина, заслуженная артистка РТ Зульфия Валиева и актриса театра Тинчурина Айсылу Мусаллямова. Они исполнили свои лучшие песни, а талантливый гармонист Алмаз Ахунов представил зрителям композицию из популярных татарских мелодий.

Также зрителям вручали памятные подарки, в том числе пригласительные на спектакли.



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