Поддержку предпринимателей Татарстана повысили почти до 2 млрд рублей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Республике Татарстан выделили дополнительно 279,68 млн рублей на реализацию Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Общая сумма, выделенная на развитие предпринимательства в Татарстане на 2019 год, составила почти 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Объем средств федерального бюджета для Татарстана в этом году будет увеличен на 279,68 млн рублей. Из них 250 млн рублей направят на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма Инвест-Торг») и 29,68 млн рублей — на поручительства Гарантийного фонда РТ.

Софинансирование из бюджета республики составит 65,6 млн рублей.

Всего в 2019 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше средств, чем в прошлом. В абсолютных цифрах это почти 2 млрд рублей. По этому показателю республика на данный момент — лидер среди российских регионов, отметили в министерстве.

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