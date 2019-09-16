Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения грузовика и «Лады» на трассе Казань – Оренбург

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Мужчина и ребенок погибли в результате аварии с участием грузовика «КАМАЗ» и легковушки на трассе Казань – Оренбург, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

«Сегодня днем на трассе Казань – Оренбург, не доезжая до Алексеевского, столкнулись легковушка "Лада Калина" и грузовик "КАМАЗ", который перевозил керамзитные блоки», – уточнили свидетели ДТП.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и мальчик (пассажир авто) от полученных травм скончались на месте происшествия. Девочку, которая также находилась в «Ладе», с многочисленными травмами доставили в больницу.



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