Казанцам расскажут о свободных рабочих местах на предприятиях города

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На выездной ярмарке вакансий, которая пройдет 18 сентября в Вахитовском районе Казани, жителям города расскажут о рабочих местах на предприятиях, а также проведут консультацию по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионных прав. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В мероприятии примут участие представители девяти городских организаций: МУП «Метроэлектротранс», АО «Аромат», ООО «Агентство торговли», АО «Радиоприбор», АО «Казметрострой», МАУ СОК «Трудовые резервы», АО «Комфортел», ФКП «Казанский завод точного машиностроения», завода «Электроприбор».

В рамках ярмарки вакансий жители города узнают о свободных рабочих местах на предприятиях районов и встретятся с представителями кадровых служб, а также получат консультацию по вопросам законодательства о труде и занятости, о госгарантиях.

Также посетители смогут получить консультацию и от специалистов Управления пенсионного фонда Вахитовского района. Работники ведомства ответят на вопросы граждан, касающиеся формирования будущей пенсии, пенсионного обеспечения, а также регистрации в личном кабинете застрахованного лица, с помощью которого можно в режиме онлайн получить информацию о своих пенсионных правах, и государственных услуг.

Ярмарка вакансий состоится 18 сентября в Региональном учебном центре по подготовке кадров, находящемся по адресу: ул.Зинина, 3. Мероприятие продлится с 10.00 до 13.00.

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