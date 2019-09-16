В Татарстане увеличили бюджет антикоррупционной программы 2019 года на 200 тыс. рублей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Кабмин РТ внес поправки в программу «Реализация антикоррупционной политики РТ 2015-2022 годы», в том числе увеличив ее бюджет в 2019 году на 200 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте «Официальный Татарстан».

«Объемы финансирования программы с распределением по годам и источникам» цифры "58,2783" заменить цифрами "58,4783"», — отмечено в графе документов «Общий объем финансирования Программы». Отмечается, что это произошло за счет увеличения бюджета 2019 года с 8,7141 на 8,9141 млн рублей.

С 4 до 6 увеличили количество семинаров, которые направлены на повышение квалификации отдельных категорий госслужащих и муниципальных служащих РТ, а также представителей общественности, принимающих участие в противодействии коррупции.

До 10 выросло число мероприятий для бизнесменов в РТ по вопросам, которые касаются административных барьеров и негативного воздействия правоохранительных и контролирующих органов, а также исполнительной власти на бизнес.

К тому же отменили организацию общественных обсуждений программы «Реализация антикоррупционной политики РТ 2015-2022 годы» с привлечением экспертного сообщества.

Программа реализуется за счет средств бюджета РТ.

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