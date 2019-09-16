Алексей Песошин встретился с генеральным конструктором Корпорации «МИТ» Юрием Соломоновым

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился в Доме Правительства РТ с генеральным конструктором АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», Героем Труда России Юрием Соломоновым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества между предприятиями и вузами Татарстана и Московским институтом теплотехники», — говорится в сообщении.

Московский институт теплотехники является крупным научно-исследовательским и производственным предприятием оборонного комплекса страны. Также коллектив вуза ведет работу над созданием образцов гражданской продукции.

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