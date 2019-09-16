(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане в кювет вылетела и перевернулась иномарка из Челябинска, пассажирка в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы ДТП.

«Авария произошла сегодня около пяти часов утра в Новошешминском районе недалеко от села Ленино. Водитель за рулем "Форда" с челябинскими номерами вылетел с трассы в кювет, и автомобиль перевернулся», – рассказали агентству свидетели аварии.

В результате происшествия различные травмы получила пассажирка иномарки. Женщину на карете скорой помощи доставили в больницу.



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