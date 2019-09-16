Путин прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани по сирийскому вопросу

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию с рабочим визитом для участия в трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Хасаном Рухани будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике», – уточняется в сообщении пресс-службы.

В рабочем графике Президента России также предусмотрены отдельные встречи с первыми лицами Ирана и Турции.

Встреча лидеров трех государств по сирийскому вопросу будет пятой по счету. Первый саммит президентов России, Турции и Ирана прошел в ноябре 2017 года в Сочи. По итогам переговоров руководители государств заявили, что создание зон деэскалации в Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет государства.

Переговоры по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции и Ирана также проходили в Анкаре, в Тегеране и в Сочи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.