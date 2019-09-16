WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 сентября 2019, 18:44

Общество

В ряде домов семи районов Казани отключат электричество

Рекомендуем

Общество

В ряде домов семи районов Казани отключат электричество

Отключения связаны с проведением планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 17 сентября, во всех семи районах Казани в ряде домов будет временно отсутствовать электричество. 

Так, с восьми утра до пяти вечера свет будет отключен в Авиастроительном районе. Без света останутся жители домов по следующим адресам: улица Белинского, дд. 15а (детский сад № 300), 25, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33, 35, 38.

С 7.00 до 16.00 без света останутся жители Вахитовского района, проживающие в домах по улице Туфана Миннуллина, дд. 8а, 10а, улице Спартаковская, д. 53 (детсад № 24).

На 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, электричество будет отсутствовать в ряде домов Кировского района по таким адресам: улица Баруди, дд. 18, 18а, 20, 20а, улица Батыршина, дд. 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, улица Коммунаров, дд. 43,45, улица Ломоносова, дд. 24, 26, 28-30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, улица Петрова, дд. 4, 7, 9-12, 14, 16, 23, улица Пилотская, дд. 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52, улица Щедрина, дд. 2-9, 12-17.

В это же время будет отключен свет и в Московском районе. Отключение затронет такие адреса: улица Бондаренко, дд. 27, 29, 29а (школа № 172), улица Восстания, дд. 90, 90а, проспект Ибрагимова, дд. 83а, 85, 87, 89, улица Короленко, дд. 11, 13, улица Красный Маяк, д. 39, улица Черноморская, дд. 3, 5, 9, 11. 

С восьми утра до пяти вечера запланировано отключение электричества в домах жителей Ново-Савиновского района, проживающих по адресам улица Адоратского, дд. 19, 21, 23, проспект Амирхана, дд. 53, 53а, улица Лаврентьева, дом 10.

С восьми утра до шести вечера свет отключат в Приволжском районе по адресам: улица Мавлютова, д. 7/22, проспект Победы, д. 17, улица Сыртлановой, дд. 21а (детский сад № 383), 25, 27, 29. Также без электричества останутся жители в домах поселка Кукушкино, которые проживают по улицам Теньковская, Оранжерейная, Поперечно-Прогонная, Загородная, Проселочная, Услонская; в поселке Мирный по улицам: 1-я Земляничная, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Пологая; а также в поселке Отары по улицам 2, 4, 5, 6-я Отарская, Дорожная и Молдавская.

Кроме того, коснется отключение света и Советского района. С 9.00 до 18.00 подача электроэнергии прекратится в дома, находящиеся по адресам улица Прибольничная, дд. 1 (Казанский психоневрологический интернат), 1 корп.1 (Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер). В это же время электричество будет отсутствовать в домах поселка Константиновка по переулку Беркутова, а также улицам Бирюсовая, Ботаническая, Беркутова, Ноксинская, Вишневая, Казанская, Зеленая, Лесная, Кленовая, Ягодный переулок, Привольная, Центральная, Ясеневая, а также по улице Советская 77а (47-я школа). С восьми утра до шести вечера не будет света и у жителей домов поселка Вознесенское, проживающих по улицам Дубравная, Снайперская, Ноксинский спуск, Луговая, Центральная, Яфраклы.

Причина отключений — проведение планового ремонтом ЛЭП, а также электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Татнефть» организует сбор пожеланий жителей по развитию Нижней Мактамы
Новости дня
18:54
Татарстан признан лучшим регионом для гастрономического туризма

Голосование за лучшие туристические направления проводится на интернет-сайте National Geographic Россия с 29 июня по 12 октября 2019 года.

18:50
Военно-патриотический марафон под дождем и ветром провели казначеи со всей России в Казани

Нынешнее Всероссийское совещание территориальных органов Федерального казначейства в Казани оказалось особенно спортивным.

18:44
В ряде домов семи районов Казани отключат электричество

Отключения связаны с проведением планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

18:35
В Казани спасли мужчину, который разбил голову, упав с четырехметровой высоты в подвал дома

Спасатели с помощью носилок подняли 30-летнего жителя села Кояшлы наверх и передали бригаде медиков скорой помощи.

18:32
Казанцам расскажут о свободных рабочих местах на предприятиях города

Выездная ярмарка вакансий состоится в Вахитовском районе 18 сентября с 10 до 13.00.

18:20
В Татарстане на выставке «Казанская лоза» представили более 70 сортов винограда

Клуб «Казанская лоза» и Казанский государственный аграрный университет организовали выставку достижений виноградарей республики.

18:14
Программу «Формирование современной городской среды» увеличили на 7 млрд рублей и продлили на 2 года

Общий объем финансирования программы составляет 17,1 млрд рублей, она продлится до 2024 года.

18:09
Артисты театра Тинчурина представили в парке отрывок детского спектакля «Шурале online»

Театр им. Карима Тинчурина организовал праздник в честь открытия 86-го сезона.

18:02
В Казани продлили до конца октября ограничение движения по улице Гагарина

Причина принятых мер — капитальный ремонт газопровода.

17:52
«Татнефть» организует сбор пожеланий жителей по развитию Нижней Мактамы

В поселке планируется благоустройство общественных пространств, парковых зон, а также строительство в одной из школ поселка нового бассейна.

17:44
Теннисистка из Казани близка к тому, чтобы заработать свой первый миллион долларов в карьере

Сейчас 22-летняя Вероника Кудерметова занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA в одиночном разряде и 33-е место в парном разряде.

17:41
Суд поместил под домашний арест двух челнинцев, причастных к хищению 37 млн рублей банка «Открытие»

Мужчинам предъявлено обвинения в мошенничестве в крупном размере.

17:35
Старинное мусульманское кладбище в Екатеринбурге удалось сохранить благодаря татарским активистам

Территория кладбища в центре города является объектом интереса застройщиков.

17:24
Татарстанские спортсмены завоевали около 50 наград на «Кубке Ф. Г. Валеева»

В соревновании приняли участие более 300 участников из 13 регионов России.

17:13
Услышав звук пожарного извещателя, татарстанец вынес на руках из огня пожилых соседей

Огонь вспыхнул в минувшую субботу в деревне Садиково Алькеевкого района республики.

17:01
Поддержку предпринимателей Татарстана повысили почти до 2 млрд рублей

Всего в 2019 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше средств, чем в прошлом.

16:51
Башкирская компания требует с казанских властей 2 млн рублей за поставку сценического комплекса

Дирекция парков и скверов Казани расторгла контракт в мае этого года.

16:39
Мертвого голубя из парка Урицкого в Казани отправили на экспертизу

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам получили сообщение о массовой травле голубей в парке Урицкого и провели проверку.

16:37
Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения грузовика и «Лады» на трассе Казань – Оренбург

Девочку, которая была пассажиркой легковушки, с многочисленными травмами доставили в больницу.

16:30
ФК «КАМАЗ» опроверг слухи о распроданных по высокой цене билетах на матч со «Спартаком»

В социальных сетях распространяется информация о том, что стоимость билетов на матч будет варьироваться от 1 до 2 тыс. рублей.

16:27
Минтранс РТ: Участок дороги, где «Лада» подлетела на куче асфальта, был закрыт на ремонт

Несмотря на запрещающие дорожные знаки, водители массово игнорируют их и продолжают движение по закрытому участку трассы.

16:18
Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане 17 сентября

Ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

16:14
Песошин обсудил с генеральным конструктором Корпорации «МИТ» пути сотрудничества с предприятиями РТ

Московский институт теплотехники является крупным научно-исследовательским и производственным предприятием оборонного комплекса страны.

16:11
В Татарстане в кювет вылетела и перевернулась иномарка из Челябинска, пассажирка в больнице

Авария произошла сегодня рано утром в Новошешминском районе республики.

16:08
Путин прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани по сирийскому вопросу

Встречи президентов России, Турции и Ирана по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Сирии проходят с ноября 2017 года.

События