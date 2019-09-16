В ряде домов семи районов Казани отключат электричество

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 17 сентября, во всех семи районах Казани в ряде домов будет временно отсутствовать электричество.

Так, с восьми утра до пяти вечера свет будет отключен в Авиастроительном районе. Без света останутся жители домов по следующим адресам: улица Белинского, дд. 15а (детский сад № 300), 25, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33, 35, 38.

С 7.00 до 16.00 без света останутся жители Вахитовского района, проживающие в домах по улице Туфана Миннуллина, дд. 8а, 10а, улице Спартаковская, д. 53 (детсад № 24).

На 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, электричество будет отсутствовать в ряде домов Кировского района по таким адресам: улица Баруди, дд. 18, 18а, 20, 20а, улица Батыршина, дд. 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, улица Коммунаров, дд. 43,45, улица Ломоносова, дд. 24, 26, 28-30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, улица Петрова, дд. 4, 7, 9-12, 14, 16, 23, улица Пилотская, дд. 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52, улица Щедрина, дд. 2-9, 12-17.

В это же время будет отключен свет и в Московском районе. Отключение затронет такие адреса: улица Бондаренко, дд. 27, 29, 29а (школа № 172), улица Восстания, дд. 90, 90а, проспект Ибрагимова, дд. 83а, 85, 87, 89, улица Короленко, дд. 11, 13, улица Красный Маяк, д. 39, улица Черноморская, дд. 3, 5, 9, 11.

С восьми утра до пяти вечера запланировано отключение электричества в домах жителей Ново-Савиновского района, проживающих по адресам улица Адоратского, дд. 19, 21, 23, проспект Амирхана, дд. 53, 53а, улица Лаврентьева, дом 10.

С восьми утра до шести вечера свет отключат в Приволжском районе по адресам: улица Мавлютова, д. 7/22, проспект Победы, д. 17, улица Сыртлановой, дд. 21а (детский сад № 383), 25, 27, 29. Также без электричества останутся жители в домах поселка Кукушкино, которые проживают по улицам Теньковская, Оранжерейная, Поперечно-Прогонная, Загородная, Проселочная, Услонская; в поселке Мирный по улицам: 1-я Земляничная, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Пологая; а также в поселке Отары по улицам 2, 4, 5, 6-я Отарская, Дорожная и Молдавская.

Кроме того, коснется отключение света и Советского района. С 9.00 до 18.00 подача электроэнергии прекратится в дома, находящиеся по адресам улица Прибольничная, дд. 1 (Казанский психоневрологический интернат), 1 корп.1 (Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер). В это же время электричество будет отсутствовать в домах поселка Константиновка по переулку Беркутова, а также улицам Бирюсовая, Ботаническая, Беркутова, Ноксинская, Вишневая, Казанская, Зеленая, Лесная, Кленовая, Ягодный переулок, Привольная, Центральная, Ясеневая, а также по улице Советская 77а (47-я школа). С восьми утра до шести вечера не будет света и у жителей домов поселка Вознесенское, проживающих по улицам Дубравная, Снайперская, Ноксинский спуск, Луговая, Центральная, Яфраклы.

Причина отключений — проведение планового ремонтом ЛЭП, а также электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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