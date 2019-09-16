Из-за непогоды в Казани закрываются пункты вакцинации возле метро

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Из-за ухудшения погодных условий завтра, 17 сентября, закроются пункты вакцинации от гриппа, которые располагались возле станций метро Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

За время работы мобильных пунктов вакцинировались более 6500 жителей Казани. В прошлом году за время работы прививочных станций защититься от гриппа успели более 10 тысяч человек. Однако в прошлом году благодаря хорошей погоде мобильные пункты проработали дольше.

Сегодня жители города еще успеют сделать прививки на станциях казанского метро Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Дубравная, Проспект Победы, Площадь Тукая.

А уже с завтрашнего дня пройти вакцинацию от гриппа жители Казани смогут только в поликлиниках по месту прикрепления полиса ОМС.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.