За махинации с декларациями на товары из Китая бизнесмен из Казани заплатит 300 тыс. рублей штрафа

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). За махинации с таможенными декларациями на товары из Китая бизнесмен из Казани заплатит 300 тыс. рублей штрафа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что с 2014 по 2018 год предприниматель из Казани от лица возглавляемых им фирм осуществлял таможенное декларирование товаров из КНР на основании документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости товара. В результате его незаконных действий федеральный бюджет России недополучил почти 10 млн рублей в виде таможенных платежей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере». Мужчина свою вину полностью признал и частично возместил ущерб (порядка 4,3 млн рублей).

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.



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