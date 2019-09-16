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Татар-информ

16 сентября 2019, 17:41

Происшествия

Суд поместил под домашний арест двух челнинцев, причастных к хищению 37 млн рублей банка «Открытие»

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Происшествия

Суд поместил под домашний арест двух челнинцев, причастных к хищению 37 млн рублей банка «Открытие»

Мужчинам предъявлено обвинения в мошенничестве в крупном размере.

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд поместил под домашний арест двух челнинцев, причастных к хищению 37 млн рублей банка «Открытие», сообщили в городском суде.

По данным следствия, с 1 июля по 14 августа текущего года в Автограде была проведена афера с оформлением на физических лиц 141 банковской карты с возможностью технического овердрафта (перерасхода средств – прим. ред.). Благодаря этой функции, мошенники смогли обналичить с карт порядка 37 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере на неопределенный круг лиц, в который, по предварительным данным, входят и работники банка.

На днях по этому делу были задержаны двое мужчин. По данным агентства, задержанные предприниматели и не имеют отношение к банку. По ходатайству следствия суд отправил их под домашний арест на два месяца.

 

 

 

 

 

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