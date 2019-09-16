В Татарстане на выставке «Казанская лоза» представили более 70 сортов винограда

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане на выставке «Казанская лоза» садоводы-любители представили более 70 сортов винограда. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в клубе виноградарей «Казанская лоза».

Выставка достижений виноградарей Татарстана прошла в воскресенье, 15 сентября, на базе учебно-демонстрационного центра Казанского государственного аграрного университета.

Участников и гостей выставки «Казанская лоза» приветствовали представители Минсельхозпрода РТ и Казанского ГАУ.

«На стендах выставки были представлены разнообразные сорта винограда — „Мускат“, „Ливия“, „Светлана“, „Аркадия“, „Лора“, „Виктория“, „Лиза“ и еще десятки других, всего более 70 сортов, выращенные садоводами-любителями в климатических условиях Среднего Поволжья», — рассказал председатель совета клуба виноградарей «Казанская лоза» Александр Зверев.

Как отметил собеседник агентства, посетители выставки могли продегустировать плоды нового урожая, приобрести саженцы различных сортов винограда, получить консультации по выращиванию винограда и уходу за садовыми культурами.

Нынешняя выставка винограда в столице республики стала десятой по счету выставкой, организованной клубом «Казанская лоза» и Казанским ГАУ.

В рамках мероприятия также прошла выставка малой сельскохозяйственной техники, где демонстрировались газонокосилки, электропилы и другие приспособления для садоводства, сообщили в аграрном вузе.

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