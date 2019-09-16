Победителя конкурса «Учитель года России-2019» объявят 4 октября в Москве

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» объявят 4 октября на торжественной церемонии закрытия состязания в Москве, сообщает Минобрнауки РТ.

Татарстан на всероссийском конкурсе представляет преподаватель биологии казанского лицея-интерната № 2 Наиль Мирсаитов. Ранее он стал «Учителем года города Казани-2019», а затем и «Учителем года Татарстана».

Открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» запланировано на 22 сентября в Грозном. С конкурсантами встретится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В первом очном туре соревнуются все 85 участников финала конкурса. Они не только покажут свой профессионализм, но и познакомятся с работой педагогов образовательных организаций Чечни», – отмечается в сообщении министерства.

Закрытие первого очного тура и объявление лауреатов конкурса пройдет 27 сентября, а 29 сентября начнется второй очный этап. 15 лауреатов продемонстрируют свое профессиональное мастерство в таких испытаниях, как «Мастер-класс» и «Образовательный проект».

Пять призеров конкурса будут названы 1 октября на церемонии закрытия второго очного тура конкурса. Третий очный этап состоится уже в Москве и будет включать два испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с министром». Глава Минпросвещения России Ольга Васильева встретится с лучшими учителями 3 октября.

В Татарстане с 11 по 15 марта прошли финальные испытания республиканского этапа конкурса «Учитель года». Из участников зонального этапа в финал прошли 40 татарстанских педагогов. В этом году всероссийскому конкурсу исполнилось 30 лет.

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