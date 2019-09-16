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Татар-информ

16 сентября 2019, 15:10

Политика

Казань примет ежегодный форум разведок стран СНГ

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Политика

Казань примет ежегодный форум разведок стран СНГ

Российскую делегацию возглавит директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 23 сентября в столице Татарстана состоится Ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергея Иванова.

«Российскую делегацию возглавит директор СВР России Сергей Нарышкин», — говорится в сообщении.

В работе форума будут участвовать делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 21 — 24 сентября 2020 года в Казани состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС).

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