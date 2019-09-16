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Татар-информ

16 сентября 2019, 15:06

Общество

Владимир Познер проведет в Казани творческую встречу «О будущем и настоящем»

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Общество

Владимир Познер проведет в Казани творческую встречу «О будущем и настоящем»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Российский телеведущий и журналист выступит на сцене «Уникса».

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер выступит в Казани с творческой встречей «О будущем и настоящем». 

Приглашенный гость поделится со зрителями мнением по актуальным вопросам современности. Встреча будет состоять из двух частей: монолога журналиста и ответов на вопросы зрителей.

Мероприятие пройдет 19 сентября в КСК «Уникс». Начало в 19.00.

Владимир Познер уже проводил подобное мероприятие в татарстанской столице. В 2015 году на творческом вечере он затронул вопросы терроризма, миграции, современной роли журналистики и патриотизма. Высказываемое мнение журналист подкреплял примерами из жизни: поездками за рубеж, общением с медийными персонами, опытом проживания во Франции и США. 

Вопросы зрителей тогда касались отношения к рэпу, свободы СМИ и будущего России. Был также задан вопрос об отношении Познера к первому Президенту РТ и Госсоветнику Татарстана. «Минтимер Шаймиев — удивительный человек не только по уму, но и по мудрости, по умению общаться, такту. Это редкое явление, особенно среди политиков», — заявил он.

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