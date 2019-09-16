(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Казань примет Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди юношей, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Состязания будут проходить с 17 по 18 сентября. За победу в турнире будут бороться 117 претендентов из 18 регионов России: Татарстана, Башкортостана и Крыма, Волгоградской, Ленинградской, Кировской, Ульяновской, Калужской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Республика Татарстан на соревнованиях будет представлена 13 спортсменами, среди которых мастер спорта Рафаэль Загитов, а также Артем Блинников, Кирилл Романов, Артур Иванов и Павел Емельянов, являющиеся кандидатами в мастера спорта.

Всероссийские соревнования по фехтованию стартуют 17 сентября в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию, расположенной по адресу: ул. Короленко, 26а. Начало мероприятия назначено на 10.00.

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