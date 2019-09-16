В Московской области пройдет Межнациональный турнир по каратэ имени Героя СССР Геннадия Зайцева

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 20 октября в городе Люберцы, Московской области пройдет Межнациональный турнир по каратэ имени Героя Советского Союза Геннадия Зайцева, сообщает оргкомитет турнира.
«Мероприятие приурочено 85-летию выдающегося человека нашей страны, легендарного командира Группы „А“ КГБ-ФСБ, Герою Советского Союза, генерал-майора Зайцева Геннадия Николаевича», — говорится в сообщении.
Организаторами турнира выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Национальная ассоциация каратэ, Администрация Люберецкого района при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, Негосударственной сферы безопасности РФ, Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа.
В турнире примут участие представители спортивных организаций из субъектов Российской Федерации.
В показательных выступлениях на торжественном открытии турнира планируются выступления Президентского полка, Росгвардии и Семёновского полка бригады охраны Министерства обороны РФ. Также планируется организация тематической фотовыставки.