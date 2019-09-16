Жители РТ смогут задать специалистам вопросы об организации питания в школах и детсадах

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Жители Республики Татарстан смогут задать вопросы и внести предложения по организации детского питания в школах и детских садах, сообщает пресс-служба мэрии города Казани.

Горячая линия по вопросам качества и организации горячего питания в образовательных учреждениях открыта Роспотребнадзором до 26 сентября.

Специалисты ответят на вопросы, интересующие граждан, а также примут предложения родителей по безопасности и качеству организации питания детей. Поступившие идеи и пожелания будут учитываться при формировании предписаний на текущий учебный год.

Горячая линия в Едином консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет работать круглосуточно по телефону: 8(800)555-49-43.

Также ежедневно по будням с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) проконсультироваться можно в Консультационном центре для потребителей. Телефон: (843) 221-90-16;

«С понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, а также в пятницу с 10.00 до 15.45 (с перерывом с 12.00 до 12.45) в Управлении Роспотребнадзора по РТ по телефону: (843) 273-15-83», говорится в сообщении ведомства.

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