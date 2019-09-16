Врач больницы № 5 в Набережных Челнах скончался по дороге на работу

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Врач Городской больнтицы № 5 Набережных Челнов Альберт Польдвей скончался по дороге на работу. Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

59-летний мужчина с 1992 года работал в клинике врачом-терапевтом.

Накануне Альберт Польдвей вышел утром на работу и потерял сознание на автобусной остановке. «Скорая» помочь медику уже не успела.

«Коллектив городской больницы № 5 глубоко скорбит по поводу безвременной кончины нашего коллеги, врача-терапевта Польдвей Альберта Витальевича. Прекрасный специалист, замечательный человек, готовый прийти на помощь каждому обратившемуся за помощью пациенту, не считаясь со временем, в любое время дня и ночи. Невосполнимая утрата. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким», – сообщили коллеги Альберта Польдвея.

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