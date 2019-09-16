WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 сентября 2019, 13:40

Hi-Tech

Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения

Hi-Tech

Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения

Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 2,19 Гбит/c.

(Казань, 16 сентября, «татар-информ»). Билайн запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса Лужники и успешно протестировал основные сервисы сверхширокополосного мобильного доступа с использованием смартфонов нового поколения. Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным Интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть.

Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между Правительством Москвы и Билайн Соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий. В будущем технологические возможности сетей 5G могут быть использованы для внедрения в ИТ-инфраструктуру Лужников, одного из крупнейших спортивных комплексов России. Опыт, полученный в ходе пилотной зоны 5G, в будущем будет использован в дальнейшем развертывании сетей 5G, готовых к повышенным нагрузкам в масштабах всей России.

Один из фрагментов пилотной зоны Билайн 5G в Лужниках развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Там, где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование пользовательских сценариев проводилось на ряде смартфонов, включая Huawei Mate 20 X и Huawei Mate X. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 2,19 Гбит/c.

Для пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники Билайн использует технологическое решение Huawei, позволяющее упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах — в условиях строгих ограничений по доступному пространству. Его отличительными особенностями являются легкость, компактность, энергоэффективность и быстрота развертывания.

Инфраструктуру для пилотной зоны в Лужниках обеспечила ГК «Русские башни», в полном соответствии с требованиями законодательства.

Пилотная зона 5G в спортивном комплексе Лужники стала для Билайн вторым пространством для проведения испытаний работы сетей нового поколения после развернутого в прошлом году в тестовой лаборатории оператора фрагмента сети 5G.

Василь Лацанич, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Технология 5G — это следующий важнейший шаг в эволюции мобильного Интернета. Запуская пилотную зону 5G в Лужниках, мы хотим, в первую очередь, проверить потенциал развития пользовательского опыта наших клиентов. Сегодня мы находимся в активной стадии подготовки к запуску сетей 5G, тестируя сети нового поколения одновременно с несколькими вендорами в разных городах России. Мы ожидаем, что первые 5G-смартфоны и роутеры появятся в магазинах Билайн уже в этом году. Для того, чтобы пользователи могли оценить возможности нового стандарта связи как можно скорее, мы проводим масштабные работы по модернизации нашей сети. На текущий момент сеть Билайн в Москве уже на 91% 5G-ready, то есть готова ко внедрению сетей пятого поколения, и 100% сети Билайн поддерживает NBIoT. Мы планируем дальнейшие запуски пилотных зон в регионах России. В том числе, продолжим тестирование новых устройств, пользовательских сценариев, технологий для «умных» городов уже в запущенных территориях 5G, таких, как Лужники.

Чжао Лэй, Генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России: «Huawei является стратегическим партнером Билайн в России и поддерживает развертывание первой в России 5G-ready сети Билайн в Москве. Huawei и Билайн также активно сотрудничают в тестах уже существующих фрагментов сетей 5G. Huawei поддерживает Билайн в стремлении построить самую технологичную сеть, что будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры России, улучшит качество жизни ее жителей и даст возможность использовать технологии 5G в интересах быстро развивающейся цифровой экономики и бизнеса».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Более 600 победителей хакатонов России встретятся в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани
Новости дня
14:24
К 300-летию Екатеринбурга в городе появится маршрут «Татарская слобода»

Начались работы по восстановлению одного из объектов «татарского квартала» – Дома Миллера, в котором располагался театр «Мусульманский Очаг Урала».

14:17
Врач больницы № 5 в Набережных Челнах скончался по дороге на работу

Мужчина более 20 лет проработал в клинике терапевтом.

14:10
Фильм о рабочих Казанского вертолетного завода снимают при поддержке Ростеха

Кино о семье заводских рабочих получило поддержку госкорпорации, рассказал Сергей Чемезов.

14:01
Триумф танца и технологий: на сцене «Татнефть Арены» в Казани представят шоу «Сны Спящей красавицы»
14:01
Подлетевшая на куче асфальта на трассе в Татарстане «Лада» протаранила два автомобиля

Регистратор татарстанца снял, как встречная «Лада» взмыла в воздух и влетела в его авто.

14:00
По факту массового мора голубей в парке Урицкого Госкомитет РТ по биоресурсам проводит проверку

В социальных сетях появилось видео, на котором казанский парк Урицкого усеян тушками мертвых голубей.

13:49
В Лаишевском районе спасли пса, который зашел на чужой участок и провалился в погреб

Случай произошел в поселке Песчаные Ковали.

13:45
В «Татмедиа» открылась выставка карикатур художника журнала «Чаян» Александра Алешина

Напечатанные в номерах издания разных лет работы до сих пор не потеряли актуальности и даже стали более остро насущными.

13:40
Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения
13:30
Александр Васильев: «Модный приговор» на Западе был бы более жестким для женщин
13:29
В Верхнеуслонском районе РТ пьяный водитель опрокинул легковушку на крышу

ДТП произошло в селе Печищи.

13:28
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пообещал Казани МСЗ с нулевым захоронением

Мусоросжигательный завод — единственный способ утилизировать отходы, отметил генеральный директор госкорпорации.

13:15
В «Час пассажира» казанцы смогут высказать мнение о работе транспортной полиции

Акция состоится завтра в десять часов в здании транспортно-пересадочного терминала «Казань-1».

13:14
KFC в Казани придется убрать пиво из меню, чтобы получить сертификат Халяль

Общепит должен не только готовить еду по стандарту, но и исключить из меню все нехаляльные позиции, считает ДУМ РТ.

13:00
Исполком Казани: Инфраструктура лагеря должна работать круглогодично

Власти рассматривают возможности для работы детских лагерей в режиме 3 месяца для детей, 9 месяцев — для семейного отдыха и других мероприятий.

12:48
Казанцам бесплатно расскажут, как поделить имущество и разобраться в тарифах на ЖКХ

День правовой помощи проведут в Управлении ПФР в Московском районе.

12:40
Исполком Набережных Челнов: В текущем году уменьшилось число повреждений на теплотрассах города

Самым крупным проектом ремонтного сезона стала реконструкция тепловода в 59-м комплексе.

12:32
В театре Камала спектакль «Башкирская свадьба» откроет гастроли молодежного театра Башкортостана

В Казани с 16 по 19 сентября даст гастроли Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

12:16
Айдар Метшин назвал «перебором допустимого» залповые выбросы на промзоне в Нижнекамске

Мэр Нижнекамска пообещал, что будет проведен тщательный анализ.

12:07
В этом году в пользу Минэкологии приставы Татарстана взыскали с нарушителей 14,3 млн рублей

Речь идет о штрафах и возмещениях ущерба за несоблюдение экологических требований, нарушения в сфере лесных отношений и браконьерство.

12:00
«Сейчас госслужба несовместима с моими жизненными приоритетами»: Саетова покинула Минмолодежи РТ

Экс-помощник министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова возглавит издательский дом «Площадь свободы».

11:56
Надзор и инновации: в Казани открылось Всероссийское совещание казначеев

Вместе с деловой программой совещания в столице РТ стартовали спортивные соревнования команд казначеев со всей страны.

11:48
Татарстанских литераторов приглашают к участию в фестивале «Чеховская осень» в Ялте

Программа фестиваля включает посещения дома-музея им. А. П. Чехова в Ялте (Белая Дача), Ливадийского дворца-музея, библиотеки имения Сельбилляр.

11:32
Депутат Госдумы: Эксперимент с самозанятыми могут расширить на Уфу, Самару и Нижний Новгород

Нормативы по количеству самозанятых не важны, важно завоевывать доверие людей, подчеркнул Айрат Фаррахов.

11:24
Два проекта из Татарстана заняли призовые места в конкурсе Проф-IT

Проект «Цифровизация муниципальных услуг» удостоился звания лауреата в номинации «Предоставление региональных и муниципальных услуг».

События