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Татар-информ

16 сентября 2019, 14:01

Культура

Триумф танца и технологий: на сцене «Татнефть Арены» в Казани представят шоу «Сны Спящей красавицы»

Культура

Триумф танца и технологий: на сцене «Татнефть Арены» в Казани представят шоу «Сны Спящей красавицы»

Российская премьера шоу состоялась в Санкт-Петербурге.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 25 сентября в Казани на сцене «Татнефть Арены» представят шоу «Сны Спящей красавицы». Его премьера состоялась 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Шоу «Сны Спящей красавицы» — это триумф танца и технологий. Зрителям представили абсолютно новую историю принцессы Авроры.

Современные технологии позволили воплотить метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене с помощью высокотехнологичного костюма, который позволил управлять аватаром и открыл новые горизонты в мире театральных постановок. Визуальные спецэффекты не оставляли зрителю шанса быть вне происходящего, каждый чувствовал себя частью этой большой истории. Движения танцоров, магический свет, современная музыка — все способствовало максимальному погружению в «Сны Спящей красавицы». Новаторские театральные эффекты стирали границы между сном и реальностью.

Зрители отправились в путешествие по внутреннему миру Авроры, которая встречается со своей темной стороной, противостоит внутренним демонам и делает непростой выбор между добром и злом. «Здесь очень много метаний, страданий, вопросов, которые она задает себе, страхов», — говорит Диана Вишнёва о своей героине, чьи эмоции она блестяще сумела передать на сцене.

«Сны» стали возможными благодаря приме-балерине Диане Вишневой, солисту Штутгардского и Голландского национального балета Марайну Радемакеру, дизайнеру Тобиасу Греммлеру, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, EDM-пионерами NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в течение всей постановки. Продюсер проекта — Эдуард Ратников. Организатором премьеры шоу в Петербурге выступила группа компаний NCA.

А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.

«А-Клуб придает большое значение участию в социальных и культурных проектах, и мы с большой радостью представляем инновационное шоу „Сны Спящей красавицы“. Современность, технологичность, яркость уникального перфоманса созвучны нашему характеру. Мы уверены, шоу подарит незабываемые эмоции и вдохновение публике, и бесспорно станет ярчайшим культурным событием», — прокомментировал руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

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