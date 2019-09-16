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Татар-информ

16 сентября 2019, 14:28

Общество

Владимир Колчин поздравил участников финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

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Общество

Владимир Колчин поздравил участников финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

Татарстанцы взяли «золото» в дисциплинах: разборка, сборка автомата Калашникова и отжимание.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья 2019». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

С поздравлениями к финалистам обратились помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.

Владимир Колчин отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа. «Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов», – сказал Владимир Колчин.

В состязаниях приняли участие 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Церемония награждения призеров и победителей окружного финала началась с передачи переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Заместитель командующего 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно вручил его команде Оренбургской области, занявшей по итогам соревнований первое место. Республика Удмуртия заняла второе место, и юнармейцы из Чувашской Республики завоевали третье место.

Команда «Патриот» из Бугульминского района заняла пятое место в общем командном зачете. Татарстанцы показали отличные результаты в дисциплинах по разборке, сборке автомата Калашникова и отжиманию, заняв первые места. Так же Республика Татарстан заняла третье место в дисциплине: «Одевание общевойскового защитного комплекта».

 

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