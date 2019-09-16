Пять татарстанских компаний вошли в новый рейтинг Forbes

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Forbes опубликовал обновленный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. В список попали пять татарстанских компаний, отобранных по уровню рублевой выручки за прошлый год.

В первую пятерку рейтинга попала «Татнефть», выручка которой в 2018 году составила 910,5 млрд рублей. На 39-й строке списка оказался «ТАИФ-НК» с 227,9 млрд рублей выручки по итогам прошлого года. Следом (на 42-м месте) расположилось ПАО «Нижнекамскнефтехим», показатели выручки которого превысили 193 млрд рублей.

Татарстанские компании обнаружились и во второй сотне рейтинга — на 111-ю строчку составители списка поместили «Транстехсервис» (более 95 млрд рублей выручки в 2018 году). На 132-м месте оказался «Казаньоргсинтез» с показателем прошлогодней выручки чуть больше 79 млрд рублей.

В обновленный рейтинг Forbes попали российские компании с долей частного капитала свыше 50%. Составители не включили в перечень дочерние предприятия глобальных корпораций, указано в пояснении к списку.

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