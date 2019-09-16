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Татар-информ

16 сентября 2019, 22:36

Экономика и финансы

Челнинцы на сельскохозяйственных ярмарках предпочитают закупаться мясом и картофелем

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Экономика и финансы

Челнинцы на сельскохозяйственных ярмарках предпочитают закупаться мясом и картофелем

В первом полугодии 2019 года на мероприятиях формата «ярмарка выходного дня» жители Автограда приобрели 715 тонн сельхозпродукции.

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы на сельскохозяйственных ярмарках предпочитают закупаться мясом и картофелем, сообщила на деловом понедельнике начальник отдела потребительского рынка Управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Автограда Раиса Султанова.

В Набережных Челнах с начала года провели 78 ярмарок, из них 46 — сельскохозяйственные. В первом полугодии на мероприятиях формата «ярмарка выходного дня» жители Автограда приобрели 715 тонн сельхозпродукции на 86 млн рублей. При этом горожане потратили на треть больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Предпочтение они отдавали местной продукции, в основном закупали мясо (40% от общего объема приобретенного товара) и картофель (33%).

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться до 28 декабря. Горожан ждут с 8 до 15 часов по выходным на следующих площадках: на набережной Тукая, у торговых рядов рядом со стадионом «Строитель» и на территории ипподрома. Кроме того, агропромышленный парк «Южный» по выходным дням обещал не взимать плату за место с фермеров и других торговцев сельхозпродукцией. Свои товары представят хозяйства Агрызского, Актанышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского, Сармановского и Тукаевского районов.

Организаторы обещают также порадовать челнинцев тематическими базарами. В первой половине ноября пройдет специализированная ярмарка «Татпотребсоюза», а середине декабря всех приглашают на традиционного «Новогоднего гуся».

 

 

 

 

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