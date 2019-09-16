Фильм о рабочих Казанского вертолетного завода снимают при поддержке Ростеха

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Съемки фильма о рабочих Казанского вертолетного завода поддерживает «Ростех». Об этом руководитель госкорпорации рассказал в интервью РБК.

«Сейчас помогаем снимать фильм о семье рабочих, о людях, работающих на заводе. В частности, на нашем Казанском вертолетном заводе», — сказал Чемезов.

Отметим, что киноленту «От печали до радости» на КВЗ снимали в июле этого года. Ростех и актерский состав упомянули на тарелке, которую по традиции разбили после первого отснятого кадра.

На Казанском вертолетном заводе побывали известные российские актеры: Федор Добронравов, Иван Добронравов, Ирина Пегова. А в массовых сценах задействовали заводчан. Своими впечатлениями от съемок казанцы делились в Сети.

«Теперь мы видели, как снимают фильмы изнутри, это, оказывается, такая кропотливая работа. Один и тот же эпизод по 10 раз переснимать , чтоб получился хороший кадр», — отметил один пользователь gerfan_tat в своем Instagram.

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