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Оксана Романова

16 сентября 2019, 13:45

ОбществоКультура

В «Татмедиа» открылась выставка карикатур художника журнала «Чаян» Александра Алешина

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ОбществоКультура

В «Татмедиа» открылась выставка карикатур художника журнала «Чаян» Александра Алешина

Фото: Владимир Васильев

Напечатанные в номерах издания разных лет работы до сих пор не потеряли актуальности и даже стали более остро насущными.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани в галерее здания «Татмедиа» на Декабристов, 2 открылась выставка карикатур главного художника юмористического журнала «Чаян» Александра Алешина.

В большом формате выставленными на обозрение оказались творения карикатуриста, которые были напечатаны в номерах журнала прошлых лет. Алешин с журналом сотрудничает уже около 36 лет, и за десятилетия его творения не только не потеряли актуальности, но порой даже стали еще более остро насущными.

Здесь этюды и о добром (зачеркнуто) платном докторе Айболите, и о санитарах, интересующихся у старика, сколько лет он у моря разговаривает с рыбкой, и о волке, предлагающем тепленькое рабочее место свинье и козе. Но больше всех присутствовавших на открытии выставки восхитила карикатура, на которой в стенд с кандидатами предвыборной гонки три свои головы в рамочки для фотографий просунул стоящий позади Змей Горыныч. Как рассказал главный редактор журнала Рафаэль Халиуллов, эта работа печаталась в номере издания еще в 90-е годы.

Как рассказал «Татар-информ» сам художник, работы для выставки отбирались коллегиально редакцией и организаторами выставки по принципу их актуальности в сегодняшнем дне. При этом он отметил, что создавать карикатуры не учит ни один институт, образование он получал в Санкт-Петербурге в Академии художеств, где учился на искусствоведа.

«Карикатурой увлекся потом. Возможно, потому, что мои родители были художниками. Если оставалось время, занимался также и живописью, и стихи юмористические пишу», — рассказал Александр Алешин.

Открывая выставку, генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин подчеркнул, что таким образом в том числе медиакомпания продолжает продвигать свои издания, зачастую ставшие уже брендами. Он поблагодарил Александра Алешина за его работу и умение быть в тренде.

«Уверен, что люди, которые будут посещать эту выставку, уйдут с хорошим настроением, воодушевленные. „Чаян“ продолжает свою 100-летнюю историю (издание существует с 1923 года — прим. Т-и), несмотря на то, что многие издания, к сожалению, уже ушли. Тем не менее при поддержке Правительства РТ, Президента РТ мы продолжаем издавать наши бренды. Я надеюсь, что вы своим творчеством будете доказывать, что вы современны, что вы состоятельны, что вы по-прежнему на острие», — отметил Андрей Кузьмин.

Во время открытия выставки Александр Алешин признался, что не так часто выступает публично и ему привычнее говорить языком карикатуры. Он также отметил, что ему повезло заниматься любимым делом так, что любимое хобби совпало с работой.

«Спасибо журналу за то, что дал мне возможность публиковать мой смехотворный труд. Спасибо жене: у творческого человека интересы и личная жизнь не часто совпадают, а моя жена и дочь — тоже художники», — сказал Алешин.

К слову, из нескольких тысяч работ художника часть после тематической выставки в Стамбуле оставил себе местный музей карикатуры. Еще одна разнообразит личный кабинет генерального директора «Татмедиа», а номер журнала с целым разворотом, где выполнены шаржи на каждого участника группы Scorpions, Александр Алешин вручил музыкантам на пресс-конференции перед концертом в 2008 году.

Организаторы выставки в галерее «Татмедиа» рассматривают возможность организации передвижных выставок карикатур Алешина в районах РТ.

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